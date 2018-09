Mario Hart canceló a Gisela Valcárcel y a 'Esto es Guerra' para quedarse en ATV 

HOLA, MI BARRUNTO. .. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



SOFÍA FRANCO estaría en la ‘dulce espera’ de su segundo hijo, pues ayer mientras celebraba su cumpleaños lloró cuando le preguntaron si sería mamá nuevamente. Agú, agú...



Cuentan que la bronca de MICHELLE SOIFER y ROSÁNGELA ESPINOZA está que quema, tanto que ‘Michi’ tildó a la ‘Chica selfie’ de hipócrita. Asuuu...



MACARENA VÉLEZ estuvo de cumpleaños y lo festejó con su pareja SAID PALAO...



A propo, la mamá de la hija del ‘combatiente’ posteó en sus redes sociales un mensajito, al parecer, dirigido a ‘Maca’ que decía: Si alguien se mete con un hombre con hijos, debe aceptarlo con su pasado y no andar de ridículas e inseguras pidiendo que no hablen con la ‘ex’. Asuuu...



DANIELA DARCOURT se tomó sus merecidas vacaciones y luego de alzar la copa en ‘El artista del año 2’, voló a Punta Cana...



MARIO HART dejó con los crespos hechos a GISELA y ‘Esto es guerra’, pues el ‘Chato’ estuvo negociando, el fin de semana con ambos programas, y ayer los canceló para quedarse en ATV. Manya...



SULLY SÁENZ festejó su onomástico en ‘Trapitos al aire’ y se emocionó...



SANTI LESMES estuvo por la embajada de España tramitando la nacionalidad de su hijita. Manya... Somos fuga, porque mi amorcito está listo para darme su cariñito... Suuuaaaveee.