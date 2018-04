Mario Hart envió carta notarial a Antonio Pavón

jHOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita con los chismes de ‘Chollywood’...



Hay un runrún que el programa de MAGALY MEDINA tendría los días contados por su bajo rating y que aprovechando la cobertura del Mundial, saldría del aire. La purita verdad...



Por cierto, en el canal Latino también hay la volada que ‘PELUCHÍN’ y GIGI saldrían con ‘Válgame Dios’ de 5:30 a 8:30 de la noche para que le deje ‘colchón’ a ‘Torbellino’, que resultó siendo una ‘brisa’ por los pocos puntos que hizo. Uyuyuy...



Tilsa lozano calificó de ridículo a MARIO HART por enviarle una carta notarial a ANTONIO PAVÓN. Ayayayy...



KATIA PALMA lució nerviosa en el estreno de ‘Tunait’ e hizo 6.8 puntos de rating, pero no pudo con ‘La banda del Chino’ que alcanzó 8 puntos...



PATRICIO PARODI fue ‘ampayado’ bailando con una rubia en una discoteca del sur. Asuuu...



Me cuentan que ORLANDO FUNDICHELY viajará la próxima semana a Miami para pasar casting...



KAREN SCHWARZ voló con su esposo EZIO OLIVA a Punta Cana a recargar energías antes de volver a la tele por Panamericana...



Somos fuga, porque mi amorcito se cree salvavidas y me dará respiración boca a boca... Suuuaaaveee.

