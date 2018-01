Mario Hart estuvo como fan enamorado en ‘La Chutana’ 

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’...



Me cuentan que MARIO HART estuvo ayer como fan enamorado en ‘La Chutana’, donde varios pilotos extranjeros del Dakar venían entrenando y se tomaba foto con ellos. Y claro, de la manito de su esposa KORINA, que no se despegaba ni un segundo...



La chinita MARISEL LINARES anunció que dejó de pertenecer a las filas de ATV y hoy fue su última aparición al frente del noticiero matutino...



BRUNELLA HORNA sigue en los ‘yunaites’, donde hace shopping en una tienda dedicada a ‘Hello Kitty’. Mientras tanto, su ex RENZO COSTA se luce con una rubia que parece su clon. Nooo...



El actor MIGUEL ARCE estalló en redes sociales contra Latina por haber cambiado de horario la telenovela ‘De millonario a mendigo’ y recortar algunos capítulos de la historia. Manya...



MAGDYEL UGAZ sorprendió al pasear, ayer, por el Jirón de la Unión con ruleros en la cabeza, en un ‘break’ de las grabaciones de la telenovela...



Somos fuga porque mi amorcito se alucina doctor y dice que esta noche me revisa toditita... Suuuaaaaveee.

