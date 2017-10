Mario Hart y Korina Rivadeneira hicieron parrilla para ver el Perú vs. Argentina [VIDEO]

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los chismes de ‘Chollywood’... Me pasan el talán queMARIO HARTy su esposa KORINA RIVADENEIRA prepararon una parrilla y arepas para ver el partido Perú - Argentina con sus amigos HUGO GARCÍA y su novia MAFER, así como MARIO IRIVARREN e IGNACIO BALADÁN, quien llevó la torta con los colores de Perú. Bien ahí...



BRENDA CARVAHLO celebró su cumpleaños en una discoteca a la que asistieron FLAVIA LAOS y PATRICIO PARODI. ¿No que los ‘amiguis’ estaban peleados por culpa de la panameña GÉNESIS ARJONA? Esteee...



EYAL BERKOVER vio el partido de nuestra selección luciendo la blanquirroja. Asu, puro corazón...



ANTONIO PAVÓN y SHEYLA ROJAS se unieron a la Teletón con un video muy emotivo donde narraron todo lo que han vivido para la recuperación de su hijito Antoñito y el apoyo que recibieron de la Clínica San Juan de Dios. Vale...



‘TOMATE’ BARRAZA apareció en ‘Espectáculos’ con el cabello rubio, pero no fue porque perdió una apuesta, sino porque ese es el look que su personaje tendrá en la película ‘Jugo de tamarindo’ de JULIO ANDRADE... Somos fuga porque mi amorcito está listo para comerse una bandeja paisa... Suuuaaaveee.