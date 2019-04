Mario Irivarren e Ivana Yturbe pasaron el fin de semana en el sur, y dicen que no se despegaban | AMPAY

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’...



El cantante DEYVIS OROSCO lamentó la cancelación de su show en Ica, el último sábado, junto a los integrantes de ‘Esto es guerra’, explicando que fue por motivos que escapan de sus manos...



A propo, MARIO IRIVARREN e IVANA YTURBE son parte del grupo de ‘guerreritos’ que ha pasado el fin de semana en el sur, y dicen que no se despegaban...



El estilista KOKY BELAUNDE lamentó el plantón que vivió ‘La Tigresa del Oriente’ y por poco le propone matrimonio, pues la considera una mujer con muchos valores...



En el show ‘Una noche de salsa’, LA INDIA cantó a capella junto a DANIELA DARCOURT, y luego le pidió que vaya saliendo para que no llegue tarde a sus shows. Upsss...



En dicho concierto estuvieron KATIA PALMA, FRANCO CABRERA con la actriz ALESSANDRA FULLER, los exfutbolistas ‘PUCHUNGO’ YÁÑEZ, MARKO CIURLIZZA, FLAVIO MAESTRI y JAYO LEGARIO...



La ‘Urraca’ fue al cumpleaños de la mamá de MARÍA PÍA COPELLO, y el notario chapó el micro para soltar sus gallos... Bueno, soy fuga porque mi amorcito se alucina mecánico y dice que esta noche me afina el motor... Suuuaaaveee.