¿Mario Irivarren tiene una habilidad que no sabíamos? [VIDEO]

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... LESLIE SHAW acaba de grabar su nuevo video y no tuvo mejor idea que convocar a FLAVIA LAOS e IVANA YTURBE, para que sean las protagonistas del clip...



MARIO IRIVARREN sorprendió a sus seguidores tras colgar unas imágenes en su Instagram, donde se le ve tocando guitarra y no lo hace nada mal. Bien ahí...



Por cierto, NICOLA PORCELLA fue criticado en las redes sociales porque compartió una fotografía donde se le ve con su hijo y la mamá del pequeño. Los seguidores dijeron que solo se burló de la ‘negrita’ ANGIE ARIZAGA. Asuuu...



PHILLIP BUTTERS regresará el lunes a Lima procedente de Francia y se irá directo a Willax para grabar su programa ‘ComButters’. Asuu...



Me pasan el talán de que HUGO GARCÍA está muy enamorado de su novia MAFER, pero dice que la rubia tiene un carácter fuerte Uyuyuy...



PATRICIA PORTOCARRERO pondrá la nota de humor en el programa ‘En boca de todos’ que vuelve a la señal de América Televisión este lunes... Somos fuga porque mi amorcito quiere bailar pegadito... Suuuaaaveee.