Mario Irivarren se hizo una micropigmentación en la cabeza para que no se le noten las tremenda entradas 

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... MARIO IRIVARREN e IVANA YTURBE viajaron el fin de semana a Vichayito (Piura) en busca del sol, además, fueron acompañados de ERNESTO JIMÉNEZ y su novia ANTONELLA BACCO. Escapadita de parejas...



Ya que hablamos de MARIO, fue elegido por sus compañeros como el más ‘metrosexual’. La ‘Calavera Coqueta’ no solo tiene un neceser con todo tipo de bases y cremas, sino que también se hizo una micropigmentación en la cabeza para que no se le noten las tremenda entradas. Asuuu...



A MATHÍAS BRIVIO y GIAN PIERO DÍAZ casi les da un infarto por dárselas de chibolos. Es que el ‘tribunal’ les exigió que jueguen un punto decisivo para darle el triunfo a sus equipos y los conductores llegaron a la final con la lengua afuera. Uyuyuy...



FLAVIA LAOS le regaló a PATRICIO PARODI un viaje a Costa Rica por su cumpleaños. Provecho...



MELISSA LOZA aún no quiere decir el sexo del bebé que espera, pero un ‘pajarito’ soltó que la ‘Diosa’ tendrá una niña. ¿Será cierto...?



Somos fuga porque mi amorcito se cree estibador y dice que esta noche me levanta todita... Suuuaaaveee.