Mario Irivarren e Ivana Yturbe están disfrutando al máximo la reconciliación 

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



MARIO IRIVARREN y su amorcito IVANA YTURBE están disfrutando al máximo la reconciliación, tan es así que ayer se lucieron muy románticos en un conocido restaurante de Cieneguilla. Manya...



KAREN SCHWARZ y su pequeña Antonia no la pasaron nada bien el fin de semana, pues estuvieron en una clínica por un problema de los bronquios; sin embargo, EZIO OLIVA estuvo pendiente de ambas...



La líder de ‘SON TENTACIÓN’, PAULA ARIAS, y las integrantes de la agrupación felicitaron a DANIELA DARCOURT, tras coronarse como la ganadora del ‘El artista del año’...



A propo, SANTI LESMES está cruzando los dedos para que la producción del espacio de Gisela lo vuelva a convocar como jurado para la próxima temporada...



La ‘Negrita’ ANGIE ARIZAGA aprovechó para viajar el fin de semana, junto a su familia, a Iquitos...



La expareja de ANELHÍ ARIAS, ALEJANDRO GARCÍA, utilizó sus redes sociales para manifestar que desea enmendar sus errores, luego de ser acusado de agredir físicamente a la exporrista. Hummm...



Ahora sí me quito porque mi amorcito me pide que esta noche lo caliente con mi cuerpecito ardiente... Suuaaaveee.