HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’... REBECA ESCRIBENS reapareció en la conducción de ‘América Espectáculos’ y se quebró al recordar a su papá, quien partió el último domingo. “Él era un desgraciado, él dijo ‘yo me muero el Día del Padre porque me da la gana’, no era una persona cualquiera, de tal palo tal astilla”. Fuerza, Rebe...

JAIME ‘CHOCA’ MANDROS comentó que le gustaría seguir actuando en ‘Al fondo hay sitio’, tras aparecer en el primer capítulo de la serie. Buena...

YAHAIRA PLASENCIA mostró en sus redes sociales que LUCÍA DE LA CRUZ le regaló unos lentes, demostrando que son amigas. Ojalá también tome una clases de canto. Ayayayyy...

MARIO IRIVARREN negó que se haya cruzado con su expareja VANIA BLUDAU en su reciente viaje por España y resaltó que la modelo es un capítulo cerrado en su vida. Asuuu...

El abogado de ANDREA SAN MARTÍN, Wilmer Arica, jura que JUAN VÍCTOR no tenía impedimento para ver a su hija por el ‘Día del padre’ e incluso que estaban esperando que recoja a la pequeña. Esteee... Somos fuga porque mi amorcito está listo para que nos calentemos pegaditos... Suuuaaaveee.