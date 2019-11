Mario Irivarren pasó apuros durante su recorrido por el Presbítero Maestro porque la hizo de guachimán de noche

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... Me pasan el talán de que la animadora ETHEL POZO está con la agenda recargada porque, aparte de conducir ‘El show después del show’ en la mañanas, también está grabando la secuela de la película ‘No me digas solterona’. Buena...



RODRIGO GONZÁLEZ, ‘PELUCHÍN’, no perdió oportunidad de vacilar a LESLY CASTILLO tras su matrimonio con el ‘Rey de las minas’ en Arequipa. Ni bien vio la portada de Trome dijo que lo debe querer mucho con un tono bastante burlón. Hummm...



LESLIE MOSCOSO contó que GISELA VALCÁRCEL quedó contenta con la imitación que le hizo el último fin de semana. Vale...



MARIO IRIVARREN pasó más de un apuro durante su recorrido por el Cementerio Presbítero Maestro, pues la hizo de guachimán por una noche. Qué meyo...



KAREN SCHWARZ se dio una vuelta por las caras de Atahualpa, donde hay un retrato del rostro de su esposo EZIO. Buena...



A pesar de que MELISSA LOZA no ha querido revelar el sexo de su bebé, dicen las malas lenguas que será varoncito. Felicidades...



Ahora sí me quito porque mi amorcito quiere que le dé una sobadita... Suuuaaaveee.