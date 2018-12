Mario Irivarren sigue siendo amigo de Stephanie Valenzuela y la llama cariñosamente 'gata' | AMPAY

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



El ‘guerrero’ MARIO IRIVARREN sigue siendo recontrapata de su expareja STEPHANIE VALENZUELA y cuando ella fue a cantar a ‘Esto es guerra’, la ‘Calavera coqueta’ grabó un video promocionando su tema. Además, la llamó cariñosamente ‘gata’. Miauu...



ALDO MIYASHIRO contó que a principios del próximo año empezará con la grabación de la telenovela ‘Señores papi’, que se estrenará en marzo...



Me comentan que SERGIO GALLIANI se unirá al elenco de ‘Los Vílchez’ para disputarse el amor de ‘MARIELENA’, o sea, Patricia Portocarrero...



La que necesita un babero gigante es la actriz MARÍA GRAZIA GAMARRA, quien ayer festejó el primer mes de su hija EVA...



ROSÁNGELA ESPINOZA dijo que quiere volver a ser ‘guerrera’ porque en los ‘retadores’ nadie la defiende. Uyuyuy...



SAID PAOLO ya no quiere hablar de LUCIANA FUSTER y EMILIO JAIME, e indicó que espera que su hermano AUSTIN siga un buen tiempo soltero y disfrute del viaje que hará en verano con FABIO Y BRUNO AGOSTINI. Qué miedo...



Ahora sí me quito porque mi amorcito tiene mucho calor y esta noche nos daremos un chapuzón en la piscina, pero en trajes de Adán y Eva... Suuuaaaveee.