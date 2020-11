HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’... VANIA BLUDAU regresó al Perú después de un año que estuvo sin ver a su familia y posteó que los extrañaba mucho. Manya...

GISELA VALCÁRCEL subió un video a su cuenta de Instagram en el que se le vio recibiendo tratamiento por un desgarro muscular que tuvo en el brazo. Fuerza...

MATHÍAS BRIVIO, en breve, conducirá un nuevo magacín por Latina que competiría con ‘La banda del Chino’. Asuuu...

NICOLA PORCELLA estuvo ayer como invitado en ‘Estás en todas’ y de inmediato se convirtió en tendencia en las redes sociales, pues cuestionaban su regreso. Ayayayyy...

A propo, NATALIE VÉRTIZ lo ‘cuadró’, pues el exguerrero le dijo que era una buena reemplazante (de SHEYLA ROJAS) y la ex Miss Perú afirmó: ‘No reemplazo a nadie, yo brillo con luz propia’. Chúpate esa...

YAHAIRA jura que no tiene ningún resentimiento con ROSÁNGELA ESPINOZA, ya que su bronca pasó hace más de dos años y ya volteó la página. Esteee... Soy fuga porque a mi amorcito le he puesto orden de inamovilidad y no salimos para nada... Suuuaaaveee.