HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’... Todos los canales de televisión madrugaron y cubrieron todas las incidencias de las elecciones municipales y regionales, en diversos puntos de Lima y desde el interior del país...



MÁVILA HUERTAS no solo ‘codeó’ a FEDERICO SALAZAR por una broma, sino que ‘troleó’ al reportero GINO TASSARA al decirle que vivía en un óvalo, ‘porque no tiene esquina’. Qué buena...



El feriado largo hizo que mucha gente viaje fuera de Lima o al exterior, como MAGALY MEDINA, quien disfruta en Miami junto a su amiga JESSICA NEWTON y sus respectivos esposos. Provecho...



Mientras tanto, MAJU MANTILLA se fue al norte del país para celebrar la despedida de soltera de la actriz FIORELLA FLÓREZ. Felicidades...



Me chismean que JOTA BENZAQUÉN le dice ‘cuñado’ a EMILIO JAIME, pues tiene un romance con su hermana menor. Ayayayyy...



Bueno, soy fuga porque mi amorcito dice que quiere sacarle provecho al feriado largo... Suuuaaaaveee.