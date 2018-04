HOLA, MI BARRUNTO. .. Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’...



ROSSANNA FERNÁNDEZ MALDONADO contó, en el programa de ANDREA LLOSA, que vivió su duelo después de separarse de su esposo tras 9 años de matrimonio y que los primeros cuatro meses lloró mucho, pero al parecer está ilusionada porque ha conocido a alguien y esta semana sale su divorcio. Manya...



MAYRA GOÑI dijo que FABIO AGOSTINI no puede ir a sus conciertos, porque se cruza con sus trabajos, pero que sí la acompaña al teatro. Sobre YAHAIRA PLASENCIA comentó que no le importan sus indirectas. Hummm...



LA FLOR DE HUARAZ y el GRINGO KARL se reencontraron en ‘Válgame Dios’ y el sudafricano reiteró que quería separarse de ella, pero que el amor no se iba de la noche a la mañana. Estamos todos locos...



Cuentan que ‘METICHE’ hará su unipersonal luciendo una peluca de color rojo. ¿Será alguna indirecta para su exjefa MAGALY?...



El ‘PATO’ QUIÑONES dijo que se alejó de ‘Esto es guerra’ en buenos términos...



Somos fuga, porque mi amorcito se alucina ‘Tarzán’ y dice que esta noche me levanta en peso... Suuuaaaveee.