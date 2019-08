HOLA, MI BARRUNTO. .. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de chollywood... JOSIMAR FIDEL aseguró que su abogado se está encargando de sus asuntos legales, luego que las madres de sus dos últimos hijos lo denunciaran por agresión. Además, piensa pedir la tenencia del hijo que tiene con GIANELLA YDOÑA. Asuu...

ETHEL POZO, RENZO SCHULLER, NATALIA SALAS y EDSON DÁVILA, más conocido como ‘GISELO’, vienen trabajando a full en el nuevo magacín de ‘GV Producciones’... Me pasan el talán que RODRIGO GONZÁLEZ y GIGI MITRE estarían en negociaciones con ATV, tras su salida del canal de Jesús María. Manya...

NICOLE FAVERÓN ya cuenta los días para tener a su bebé en sus brazos y ayer compartió una fotografía de la sesión de fotos que se hizo antes de dar a luz. Felicidades... El ‘ZORRO ZUPE’ no suelta a YAHAIRA PLASENCIA y señaló que parece que la salsera sigue soltera, porque su reciente videoclip estuvo bien misio y mejor hubiera quedado si lo grababa en La Victoria. Qué malulo... Ahora sí me quito porque mi amorcito se cree cantante y dice que esta noche me dará una serenata... Suuuaaaveee.