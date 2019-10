HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los chismes de ‘Chollywood’... ROSÁNGELA ESPINOZA negó que haya terminado su relación sentimental con su amorcito VÍCTOR HUGO y contó que ya no sube fotos con su pareja porque no quiere exponerlo. Humm....

MAGDYEL UGAZ visitó ayer el programa ‘MUJERES AL MANDO’ y se reencontró con sus excompañeras de conducción JAZMÍN PINEDO y KAREN SCHWARZ, quien deslizó que su ‘pinky’ estaría en saliditas con un extranjero. Ajá...

Por cierto, la ‘Chinita’ comentó que MELISSA KLUG no se puede pasar toda la vida hablando de una persona que no la registra, en alusión a YAHAIRA PLASENCIA. Me muero...

MIRELLA PAZ contó que no acostumbra a ‘guardar luto’ cuando termina una relación amorosa. ¿Será por eso que comentan que estaría en amores con uno de los integrantes del circo de ‘Los Cobos’, que se llama JOHN?...

El actor JUNIOR SILVA llegó solito a disfrutar del concierto de Bon Jovi. Manya.... Dicen por ahí que el ‘PRINCIPITO’ no le hace asco a nada y que es pura ‘pantalla’ de ‘Michi’.

Noooo... Somos fuga porque mi amorcito me engreirá como su ‘apachurrita’.... Suuuaaaveeee.