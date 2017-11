¡Nicolás Lúcar no va más en Grupo ATV! ¿Por qué?

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los chismes de ‘Chollywood’... Me datean que el periodista NICOLÁS LÚCAR dio un paso al costado y le dijo ‘bye bye’ al grupo ATV. Al parecer, solo estará hasta el 25 de este mes. ¿El motivo? Dizque los directivos no quisieron soltar más billete. Nooo...



Cuentan que ayer CHRISTIAN DOMÍNGUEZ se reunió con la productora de ‘Esto es guerra’, MARIANA RAMÍREZ DEL VILLAR, para decidir su permanencia en el programa. Y estaría casi confirmado que el ‘Wachimán’ no va más. ¿Será...?



El actor FRANCO CABRERA publicó un divertido video en su cuenta en Twitter, en donde se le ve haciendo el saludo maorí, típico de la cultura neozelandesa. Manya...



Por cierto de Cabrera, la mamá de ERNESTO JIMÉNEZ se preguntó, vía Twitter, por qué viajó en el vuelo de la selección y él le respondió que era parte de la hinchada ‘Los Once del Aliento’...



Dicen que EMILY VARGAS se convirtió en socia de YOLANDA MEDINA y son dueñas del grupo ‘Alma bella’...



MONIQUE PARDO está feliz porque su versión del tema ‘Me gustan mayores’ registra más de 10 mil visitas en YouTube. Asuuu...



Somos fuga porque mi amorcito está listo para jugar el suplementario con penales incluidos... Suuuaaaveee.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.