Melissa Klug compartió en su Instagram un video donde le echa flores a Daniela Darcourt

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... Me pasan el talán que ALONDRA la está pasando lindo en Miami al lado de sus amigos y que por esos lares cayó un ‘garoto’ que quedó impactado con ella cuando vivía en la tierra de la samba. Hummm...



MELISSA KLUG compartió, en sus historias de Instagram, un video donde le echa flores a DANIELA DARCOURT y asegura que es una de las mejores voces femeninas de la salsa peruana. Te hablan YAHAIRA...



A propo, de la ‘Totó’, con el carisma que la caracteriza, dijo que le daba la espalda y no le importaba la opinión de PAULA ARIAS. Asuuu...



ETHEL POZO también se tomó un reparador descanso al viajar a España... El esposo de DIANA SÁNCHEZ, HAROLD CORTEZ, de a poquitos va soltando que su matrimonio con la ‘combatiente’ está en crisis, pues cuando le preguntaron si creía en el amor, respondió que sí, pero que aún no lo había encontrado. Auch...



JAZMÍN PINEDO volvió al gimnasio después que estuvo en cama, por 15 días, debido a que la operaron de emergencia. Manya... Somos fuga, porque mi amorcito se alucina surfista y quiere recorrerme toditita... Suuuaaaveee.