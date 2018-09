HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chimentos de ‘Chollywood’... La chalaca MELISSA KLUG e ÍTALO VALCÁRCEL se escaparon para disfrutar de las playas de Aruba. La parejita se nota que está más enamorada que nunca. Eso es amor... Dizque PATRICIO PARODI y FLAVIA LAOS están nuevamente en ‘saliditas’, pero el ‘Pato’ jura que son amigos. Esteee...



Después que ROSÁNGELA ESPINOZA dijera que ella se dedica a sus estudios, porque el reality no es para siempre, KAREN DEJO le aclaró que ella también pasó por la universidad y se pagó sus estudios con su trabajo. Asu... KARLA TARAZONA recordó que cuando se casó simbólicamente con el ‘Wachimán’ bailaron el tema ‘Abrázame’, de Juan Gabriel, tal como lo hicieron VANESSA TERKES y GEORGE FORSYTH y que es un mal presagio. Qué buena...

Me cuentan que los ‘combatientes’ DUILIO VALLEBUONA y SAMAHARA LOBATÓN se han hecho recontra patas, dicen que hay ‘química’, pero por ahora disfrutan de su amistad. Vale... Ahora sí me quito, porque mi amorcito se cree carpintero y dice que esta noche me cepilla... Suuuaaaveee.