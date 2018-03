Melissa Klug se llevó 'sorpresón' con un lenguado [FOTOS]

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los chismes de Chollywood... Me cuentan que DIANA SÁNCHEZ festejó su despedida de soltera y la que se llevó el bouquet fue POLY ÁVILA. La gaucha aprovechó para decir que ANDRÉ CASTAÑEDA todavía no le da la ‘roca’. Hummm...



KARINA RIVERA decidió dar un paso al costado y ya no conducirá el ‘Blog de Karina’, que se emitía por Willax TV. Snif, snif...



MAGALY MEDINA estuvo tomando sol con su esposo ALFREDO ZAMBRANO y RENZO COSTA en un yate por altamar...

KAREN SCHWARZ, su ‘chinito’ EZIO OLIVA y la pequeña Antonia se encuentran en Bolivia disfrutando unas pequeñas vacaciones y es que la modelo quiere regresar relajada para empezar con su programa de espectáculos por Panamericana, que saldrá la segunda semana de abril. A propo, ya se lanzó la promoción...



MELISSA KLUG se fue a comer a un restaurante y grande fue su sorpresa cuando vio que el lenguado que iba a ingerir todavía se movía. Noooo... Somos fuga porque mi amorcito se alucina la ‘Culebra’ y dice que hoy golea... Suuuaaaveee.