Melissa Klug en risitas bravas con Coto Hernández

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los chismes de ‘Chollywood’...



Me pasan el talán que MELISSA KLUG estuvo, el último domingo, en unas risitas bravas con el modelo ‘COTO’ HERNÁNDEZ en una conocida discoteca de Barranco, donde ÍTALO VALCÁRCEL brilló por su ausencia. Asuuuu...



A propo, me cuentan que el costarricense y ERICK SABATER pasaron el roche de sus vidas, pues quisieron bailar en el escenario junto a la cantante NATTI NATASHA, la que canta ‘Criminal’, pero los hombres de seguridad no los dejaron subir. Plop...



La hija de MELISSA PAREDES y el ‘GATO’ CUBA, MÍA, se robó las miradas cuando su papá la presentó en uno de sus partidos de fútbol. ¡Lindo!...



El actor CARLOS CARLÍN fue visto comprando libros en una conocida librería de San Isidro...



DORITA ORBEGOSO espera que ‘CHABELITA’ ACEVEDO no se ponga a llorar cuando pierda uno de los juegos de ‘Combate’, como lo hizo en la final de ‘El gran show’. Qué buena...



MAGALY MEDINA indicó que si MIGUEL ARCE vuelve a hablar de ella sin saber, procederá legalmente. Asuuu...



GISELA VALCÁRCEL inició el casting de ‘EL GRAN SHOW’, programa que regresará en abril...



Somos fuga, porque mi amorcito se alucina emolientero y dice que esta noche exprimirá mis limoncitos... Suuuaaaveee.

