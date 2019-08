Melissa Klug no suelta a Yahaira Plasencia y dijo que no escucharía la nueva canción de la ‘Totó’ ni en el baño

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chimentos de ‘Chollywood’....



MELISSA KLUG no suelta a la ‘Yaha’ y dijo que no escucharía la nueva canción de la ‘Totó’ ni en el baño. Qué buena...



Me cuentan que BRUNELLA y RICHARD ACUÑA cumplieron dos años de relación y la ‘Wawita’ le ha preparado una sorpresa especial. ¡Qué viva el amor...!



Mi tío CARLOS VÍLCHEZ pasará por el quirófano, pero no para quitarse unas arruguitas y verse más juvenil, sino que tiene los meniscos rotos. A cuidarse...



MELISSA PAREDES dijo que el ‘TITI’ es un hombre transparente, que es tal como se ve en televisión y ahora han cultivado una linda amistad. Vale...



MAYRA GOÑI y NESTY son inseparables. Llegaron juntos a los ensayos de ‘El artista del año’ y de ahí se quitaron volando a Pachacámac para grabar ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’...



EVA AYLLÓN será la encargada de cerrar con ‘broche de oro’ los Juegos Parapanamericanos este domingo...



‘TEPHA’ LOZA sacó las garras y defendió a PANCHO RODRÍGUEZ después que PATRICIO PARODI lo llamara hipócrita, y dijo que el ‘guerrero’ es ‘desubicado’. Asuuu...



Somos fuga porque mi amorcito se cree torero y dice que esta noche corta oreja y rabo... Suuuaaaveee.