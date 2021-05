HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’... VANIA BLUDAU regresó a Lima para reencontrarse con su amorcito MARIO IRIVARREN, quien descartó que tenga pensado viajar a Miami para vacunarse contra el coronavirus, tal como lo vienen haciendo diferentes figuras del espectáculo. Hummm...

MELISSA KLUG asegura que tiene muy buena relación con su hija SAMAHARA LOBATÓN y prefiere no opinar sobre la ‘reconciliación’ con el padre de su nieta, YOUNA, a quien no pasa, pues dijo que no le tiene que aconsejar nada al chibolo porque tiene su madre para que lo haga. Me muero...

MELISSA PAREDES reconoció que se inyectó ácido hialurónico en los labios, pero al mes se le diluyó y no se ha vuelto a poner porque es mucha platita. Asuuu...

El ‘guerrero’ HUGO GARCÍA afirmó que no piensa borrarse el tatuaje simbólico que se hizo con su expareja MAFER NEYRA, con quien concluyó su relación en buenos términos e incluso conversa de vez en cuando. ¿Habrá remember?...

ALEJANDRA BAIGORRIA reveló que está preocupada por su salud porque se agota rápidamente en las pruebas... Ahora sí me quito porque mi amorcito quiere que le haga el baile del tubo... Suuuaaaveee.