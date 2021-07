HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... JANET BARBOZA le mandó una ‘chiquita’ a MILENA ZÁRATE, pues dijo que a su edad ya sabe a quién responder un ataque o ignorar por completo. Pese a ello, la colombiana no se quedó callada y señaló que la ‘Rulitos’ le debería agradecer de no haberla demandado por difamación en su momento. Me muerooo...

La actriz MARÍA VICTORIA SANTANA, más conocida como ‘La Pánfila’, contó que ya superó el trauma y perdió el miedo a bailar en la pista del reality. A propo, pidió a sus compañeritas que no la subestimen porque podría llegar a la final. Manya...

RODRIGO VALLE jura que ya no hablará de su exesposa, XOANA GONZÁLEZ, quien advirtió con mandarle una carta notarial. Ayayayyy...

KAREN SCHWARZ y EZIO OLIVA hicieron una pausa a sus actividades y se fueron de vacaciones al extranjero con sus hijas y sus mamitas. Provecho...

MICHELLE SOIFER contó que no se atrevería a crear una cuenta de Onlyfans porque no se ve subiendo contenido hot. Hummm...

Bueno, soy fuga porque mi amorcito está friolento y voy a calentarlo todito... Suuuaaaveee.