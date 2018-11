HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’...



Los hermanos AUSTIN y SAID PALAO afirman que son mejores que los AGOSTINI y fácil les hacen la guerra en su show. Asu...



LADY GUILLÉN dijo que los chicos bonitos y musculosos no son su prototipo de hombre, que los prefiere caballerosos e inteligentes como el que tiene. Hummm...



NICOLA PORCELLA mencionó que ahora que anda soltero, está tranquilo y dedicado a su hijo. Incluso, ya planeó sus vacaciones y se irá de viaje con toda su familia y la mamá de su pequeño a fin de año. Asuuu...



JOHANNA SAN MIGUEL confesó a REBECA ESCRIBENS que cuando estuvo en el bloque de espectáculos, engordó veintidós kilos y que sufrió una infidelidad. VERÓNICA LINARES, que estuvo a su lado, contó que también pasó por la misma situación. Ayayay...



MICHELLE SOIFER ahora dice que ya no se casa, que sería irresponsable y de mala cabeza hacerlo, porque prefieren invertir el dinero en un negocio. Hummm...



HUGO GARCÍA y su novia MAFER NEYRA se quitaron a Las Vegas para darse un paseíto... Somos fuga porque mi amorcito está entusiasmado para hacerme masajitos... Suuuaaaveee.