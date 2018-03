Michelle Soifer: ¿Kevin Blow es el consentido de la familia de 'Michi'?

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de Chollywood... LEONARD LEÓN sin querer queriendo reveló que su pareja, OLENKA CUBA, se encuentra en la ‘dulce espera’. Mientras hacían una nota para ‘Reporte semanal’, ella le dijo que tenía náuseas y él le contestó que no hablara fuerte porque el camarógrafo se daría cuenta de que está embarazada. Plop...



PAULA MANZANAL y STEPHANIE VALENZUELA la están haciendo linda en Dubái, dizque se han vuelto pinky friends...



Me cuentan que TILSA LOZANO y una manchita de amiguis se reunieron con el ‘ZORRO ZUPE’ en un conocido restaurante el fin de semana...



CHRISTIAN DOMÍNGUEZ y ERICK ELERA recordaron viejos tiempos, cuando eran chibolos y dizque nunca olvidan sus orígenes...



GEORGE FORSYTH colgó una foto en su Instagram con VANESSA TERKES dándose un beso y escribió: “para que no hablen tonterías”. Asuuu...



Parece que KEVIN BLOW es el consentido de la familia de MICHELLE SOIFER , ya que el fin de semana se fueron de paseíto a Ica. Provecho... Ahora sí me quito, porque mi motorizado dice que esta noche me hará ver las estrellas... Suuuaaveee.