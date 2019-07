Michelle Soifer y Paloma Fiuza se vacilaron a más no poder en el cumple de Rosángela Espinoza

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chimentos de ‘Chollywood’... LUCAS PIRO se quedó picón después que perdió el reto de baile frente a TULA y CHRISTIAN DOMÍNGUEZ, y dijo que el ‘wachimán’ le robó algunas de sus ‘ideas’. Upsss...



Por cierto, CARLONCHO salió en defensa de ROSÁNGELA y sostuvo que está seguro de que ganará el concurso ‘Divas’ de ‘Esto es guerra’, pero lo que nadie esperaba de la ‘chica selfie’ es que lo llamara hipócrita. Asuuu...



SAID y AUSTIN PALAO, FACUNDO GONZÁLEZ y JOTA BENZ le hicieron una cena de despedida a FABIO AGOSTINI, quien regresó a vivir a España. Vale...



Cuentan que MICHELLE SOIFER y PALOMA FIUZA se vacilaron a más no poder en el cumple de ROUS y bailaron y cantaron a viva voz el ‘Soy soltera’. Qué buena...



El premio Nobel MARIO VARGAS LLOSA se dio su tiempo para ver la obra musical ‘Pantaleón y las visitadoras’, que es una adaptación de su famoso libro, y se desvivió en elogios para los músicos, bailarines, actores y el director, pero en especial por MILETT FIGUEROA. Bien...



Ahora sí me quito porque mi amorcito quiere que esta noche le dé calor con mi cuerpito caribeño... Suuuaavee.