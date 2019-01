Michelle Soifer no participará en esta nueva temporada de 'Esto es guerra': quiere dedicarse a su carrera como cantante

HOLA, MI BARRUNTO. .. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... ANGIE JIBAJA calificó a MAGALY MEDINA de ‘monstruo’ por difundir en su programa un informe con los escándalos que protagonizó y no resaltar las cosas buenas que hizo. Asuuuu...



Por cierto, cuentan que ÁLAMO PÉREZ LUNA, productor periodístico de ‘Magaly TV, la firme’, conducirá el programa ‘Sucedió así’ desde hoy, por Willax TV. Manya...



A propo del programa de la ‘Urraca’, el último jueves hizo 7 puntos de rating. Hummmm...



Cuentan que DANIELA DARCOURT pasó por el quirófano para hacerse una liposucción en su pancita...



REBECA ESCRIBENS dijo que cuando se es ‘joven’, uno comete muchos ‘errores’ y por eso no se debe juzgar tan a la ligera a los jóvenes...



Parece que MICHELLE SOIFER no participará en esta nueva temporada de ‘Esto es guerra’, pues la ‘Michi’ quiere dedicarse a su carrera como cantante. ¿Será...?



‘COTO’ HERNÁNDEZ comentó que YAHAIRA no es su amiga y descartó que tenga algo con la ‘Totó’. Plop...



GISELA VALCÁRCEL sigue disfrutando de sus vacaciones, pues recientemente posteó una foto luciendo una sexy ropa de baño al lado de su hija y nietas en una de las playas de Miami... Somos fuga porque mi amorcito se alucina masajista y promete dejarme relajadita... Suuuaaaveee.