jHOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los últimos chismes de CHOLLYWOOD.



MICHELLE SOIFER reapareció en las redes sociales junto a su incondicional KEVIN BLOW, pero la ‘guerrera’ no esperó que los cibernautas le pidieran que regrese con ERICK SABATER y que se aleje del cantante. Plop...



MAGDYEL UGAZ y DAVID VILLANUEVA tienen mucha ‘química’ y confianza, pues la actriz no dudó en acomodarle hasta la corbata durante una entrevista. Manya...



Me pasan el talán que ANGIE JIBAJA no estaría del todo contenta en ‘El gran show’, pues ha postergado varios ensayos. A propo, me datean que económicamente no la estaría pasando bien. Nooo...



ALONSO ALFARO ACUÑA, el primísimo del vicepresidente del Congreso, se quedó mudo cuando le preguntaron por KARLA TARAZONA, pues según las malas lenguas ya habría regresado con su novia, con quien tenía 4 años y medio de relación. Ayayayyy...



La conductora REBECA ESCRIBENS señaló que todas las mujeres tienen una ‘Colorina’ por dentro, sin embargo, FEDERICO SALAZAR ‘vaciló’ a VERÓNICA LINARES y dijo que ella sería ‘descolorina’ por la edad. Qué buena...



Somos fuga, porque mi amorcito se alucina profesor de gimnasio y dice que esta noche me hará sudar... Suuuaaaveee.