Me cuentan que a MILAGROS LEIVA no le hace mucha gracia la imitación que hace CLARA SEMINARA como ‘Milágrimas Leiva’ en el programa ‘Oe... ¿es en serio?’ de CARLOS ÁLVAREZ. Nooo...



FARY MARTÍNEZ se encuentra desconsolado, pues su papá dejo de existir hoy (ayer). El cantante agradeció el apoyo que le dio en su carrera artística. Mucha fuerza...



Familiares y amigos recordaron a PACO FERRER a un mes de su sensible fallecimiento...



MAYRA COUTO se encuentra en CUBA estudiando producción cinematográfica. Bien...



Dicen que ANELHÍ ARIAS sería demandada por su entrenador porque después de prepararla para el campeonato de fisicoculturismo quedaron en abrir en sociedad una academia de asesoría deportiva, pero ella lo dejó tirando cintura. Uyuyuy...



BRUNELLA HORNA contó en su Instagram que su actual pareja le pidió que sea su novia en una clínica, cuando él fue recién operado. Dizque lloró de emoción...



