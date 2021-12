Milena Zárate reveló que vendió dos anillos de compromiso cuando se le acabó el amor

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... SHIRLEY ARICA y RODNEY PÍO están llevando la ‘fiesta en paz’ por el bienestar de su hija, pues fueron captados comiendo hamburguesas en un centro comercial junto a su pequeña. Bien ahí...

La conductora de ‘Amor y fuego’, GIGI MITRE, viajó a España, donde recibirá el Año Nuevo, pero regresará a Lima los primeros días de enero para retomar la conducción de su programa en Willax. Provecho... La colombiana MILENA ZÁRATE contó que en dos oportunidades le pidieron matrimonio, y cuando se acabó el amor vendió los anillos de compromiso para darse sus gustitos. Ayayayyy...

MAGALY MEDINA se encuentra en Washington disfrutando sus vacaciones al lado de su esposo, el notario ALFREDO ZAMBRANO. Eso es amor... La cantante CIELO TORRES regresó de Tacna, en donde recibió la Navidad junto a su madre, a quien no veía hace dos años, y se la trajo a Lima para no seguir extrañándola... La conductora MARICARMEN MARÍN le hizo su primera sesión de fotos a su bebé recién nacida MICAELA... Bueno, soy fuga porque mi amorcito está tomando clases de baile y me pide bailar pegaditos. Suuuaaaveee...

