Milett Figueroa choteó a fans porque estaba disfrutando de concierto de Café Tacuba

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chimentos de 'Chollywood'...



Vimos a la modelo MILETT FIGUEROA vacilándose de lo lindo junto a sus amigas en el concierto Rock en Lima. La muchacha saltó, bailó y cantó a todo pulmón con la agrupación ‘Café Tacuba’, por eso cuando algunos fans se le acercaban a pedirle una foto, los choteaba. Plop...



A propo, la cantante WENDY SULCA se lució al compartir escenario con los mexicanos y cantar ‘Olita de altamar’. Buena...



Por ahí también vimos a MARINA MORA con una amiga y un amigo, pero cuando la prensa quiso entrevistarla, la exreina de belleza prefirió seguir comiendo su pan con chorizo. Provecho...



Me cuentan que FERNANDO ARMAS, en breve, lanzará su canal por YouTube con sus propios contenidos y, como es obvio, todo relacionado con el humor. Buena...



MIRELLA PAZ contó que se sorprendió con el beso que le dio ERICK SABATER, porque no fue planeado...



Datean que SHANTALL YOUNG soltó sus lagrimitas, pues le afectó que la mayoría de sus compañeros no la apoyaran en el versus de canto y después la mandaran a sentencia. Asuu...



Ahora sí me quito porque mi amorcito quiere que le mueva las caderas como Shakira... Suuuaaaveee.

