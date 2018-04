Milett Figueroa disfruta su soltería y se divierte bailando con sus amigos ¡Ya fue Patricio Quiñones!

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los chismes de ‘Chollywood’...



‘La tetita’ WENDY SULCA cumplió ayer 22 añitos y lo celebró a lo grande. Además, le llovieron saludos en sus redes sociales. Bien ahí...



Otros que también tuvieron motivos para festejar fueron MARIO HART y KORINA RIVADENEIRA, quienes llegaron a un año de casados. Dizque se acerca la boda religiosa. Humm...



Mientras ‘PATO’ QUIÑONES moquea por MILETT FIGUEROA , la popular ‘Milechi’ se divierte bailando feliz y contenta con sus amigos. Upss...



Me datean que RENZO COSTA se lució con su chibola en un evento musical. Le dio fuerte...



A propo, otros que estuvieron en apapachos y recontramelosos fueron ANGIE ARIZAGA y NICOLA PORCELLA...



KARLA TARAZONA está recontra asada y denunció que por enésima vez han creado un Instagram falso. Así que alertó a sus fans que no se dejen engañar...



SHEYLA ROJAS y su pareja PEDRO MORAL se quitaron de viaje y, de pasadita, se llevaron a ANTOÑITO, quien está feliz con las pequeñas vacaciones. Qué bonita familia...



Ahora sí me quito porque mi amorcito se alucina pescador y dice que esta noche muerdo el anzuelo... Suuuaaaveee.