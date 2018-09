Milett Figueroa enterró hace tiempo al 'Pato' Quiñones porque no habla de personas que son parte de su pasado. 

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chimentos de ‘Chollywood’...



KEVIN BLOW está cruzando los dedos para volver a ‘El artista del año’ y hacer dúo con MICHELLE porque, contrariamente a lo que muchos piensan, ella no lo opaca. Plop...



SANTI LESMES comentó que ayer vio por las oficinas de la productora de GISELA a ERICK SABATER y dizque él podría ser el ‘dúo’ de la ‘Michi’. Asuuu...



La productora CATHY SÁENZ dijo que está contenta con el rating que hace ‘El origen del origen’ y no le interesa tener los niveles de audiencia de ‘Esto es guerra’ porque no son su competencia. Hummm...



Por cierto, cuenta que la próxima semana presentará un nuevo ‘jale’ y aunque no dio nombres, se especula que sería el retorno de la boxeadora KINA ‘DINAMITA’ MALPARTIDA. Ver para creer...



MILETT FIGUEROA enterró hace tiempo al ‘PATO’ QUIÑONES y por eso, cuando le preguntaron si el bailarín era el ‘amor de su vida’, ella respondió que no habla de personas que son parte de su pasado. Ayayayy...



MARI CALIXTRO celebró su cumpleaños bailando cumbia en el set de ‘En casa’ y acompañada de su hija...



Somos fuga porque mi amorcito está con muchas ganitas de hacerme masajitos... Suuuaaaveee.