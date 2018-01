HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’...



Me cuentan que JANET BARBOZA también se pronunció sobre la bronquita de MILETT FIGUEROA con JULIANA OXENFORD, luego que ‘Milechi’ llamó ‘señora’ a la periodista. La ‘cajacha’ le recordó que la ‘juventud es efímera’ y que a diferencia de las chibolas, las ‘señoras’ no necesitan que nadie les invite una cena o un trago y que superan rápido una decepción amorosa. Asuuuu...



REBECA ESCRIBENS vaciló a LESLIE SHAW porque apareció súper maquillada y le preguntó quién le había echado tanto talco en la cara. Nooo...



MELISSA LOZA dejó boquiabiertos al mostrarse en un diminuto bikini, donde lució su bien cuidado cuerpo...



STEPHANIE CAYO se emocionó al cantar ‘Aleluya’ en la boda de su mejor amiga...





Stephanie Cayo cantando 'Aleluya'.



Me datean que CIELO TORRES sería uno de los jales de la serie ‘Ojitos hechiceros’...



LESLY CASTILLO vuelve a las calles, pues es el jale de ‘La noche es mía’ como reportera...



Parece que FLAVIA LAOS no se quiere alejar del ‘PATO’ PARODI. Resulta que la parejita estuvo en una casa de playa el fin de semana y hasta nadaron en la piscina juntitos. Asuuu...



ALEXANDRA HORLER parece que anda en coqueteos con una conocida radio donde se habla de deporte. Manya...



Somos fuga, porque mi amorcito se alucina chef y dice que hoy me cocina a fuego lento... Suuuaaaveee.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.