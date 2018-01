HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



BRUNELLA HORNA señaló que su relación con RICHARD ACUÑA marcha viento en popa y dice que hasta el momento no han tenido ninguna pelea. Manya...



GIOVANNA VALCÁRCEL indicó que ha iniciado el año con el pie derecho, porque dentro de poco comenzarán las grabaciones de ‘TORBELLINO’. Además, contó que la han convocado para actuar en una película. Bien ahí...



Me pasan el talán de que los directivos de Latina le habrían prohibido a JULIANA OXENFORD volver a referirse de MILETT FIGUEROA. Uyuyuy...



Las actrices FLAVIA LAOS y MAYRA GOÑI alborotaron las redes sociales, luego de que compartieran un video en sus redes sociales donde se les ve bailando el tema ‘Sola y soltera’, que es interpretado por Goñi...



Por cierto, FLAVIA fue ampayada con PATRICIO y dicen que es la nueva ‘incondicional’. Plop...



ANDREA SAN MARTÍN manifestó que su actual pareja, JUAN VÍCTOR, le ayuda a cuidar a su pequeña Maia y que no dudaría en tener un hijo con él, pues conoce sus valores. Hummmm...



Ahora sí me quito porque mi amorcito se cree bombero y dice que esta noche apaga todo mi fuego interior... Suuuaaaveee.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.