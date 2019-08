HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... Cuentan las malas lenguas que OLENKA ZIMMERMANN habría dado un paso al costado en la conducción de ‘Al sexto día’ porque pidió un aumento de salario. Hummmm...



La tercera conductora de ‘Mujeres al mando’, MIRELLA PAZ, vivió momentos de preocupación ayer, pues tuvo que salir raudamente del canal debido a que su papito tuvo un accidente, pero gracias a Dios está fuera de peligro. Bien ahí...



La ex Miss Perú GIULLIANA BARRIOS estuvo ayer de shopping por las calles de Gamarra, viendo novedades para actualizar su armario. Tiene su calle...



MILETT FIGUEROA comentó que era cierto que MELISSA PAREDES no es su amiga, pero que la respeta como compañera de trabajo, pues ambas participan en el musical ‘Pantaleón y las visitadoras’. Manya...



‘CHOCA’ le saca el jugo a sus clases de cocina. Con tal que no suba de peso, porque sino tendrá que hacerse ‘otra operación a la vesícula’, como dice REBECA ESCRIBENS. Qué buena...



El actor MIGUEL ÁLVAREZ, ‘MONDONGUITO’, será otro de los jales de ‘El artista del año’...



Somos fuga porque mi amorcito se alucina Paolo y dice que esta noche la rompe... Suuuaaveee.