HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’... TILSA LOZANO dijo que le pareció patético que ISABEL ACEVEDO se haya burlado de su voz cuando tuvo muchas oportunidades para manifestarle su malestar, pero ‘arrugó’. Asuu...



MILETT FIGUEROA evita tener contacto con la prensa, porque no quiere que le pregunten por su ruptura con el ‘PATO’ QUIÑONES. Hummm...



ALEJANDRA BAIGORRIA no suelta a ROSÁNGELA ESPINOZA, pues ayer dijo que se considera más bonita que la popular ‘Chica selfie’. Manya...



LESLIE SHAW y MATHÍAS BRIVIO serán los próximos invitados de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’...



Desde que RODNEY PÍO ingresó al elenco del programa humorístico ‘Al diablo con la noticia’, su ‘jale’ aumentó y las chibolas hacen cola para que les firme un autógrafo o se tomen un ‘selfie’. Qué buena...



Me chismean que el productor de ‘Torbellino, 20 años después’, LUCHO LLOSA, planea dirigir una nueva novela donde su hijo sería el protagonista al lado de una megaestrella. Nooo... Somos fuga porque mi amorcito está listo para jugar a las chapadas... Suuuaaaveee.