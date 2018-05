Milett Figueroa y Yahaira Plasencia ahora son amigas íntimas: almorzaron juntas y grabaron un video

HOLA, MI BARRUNTO . .. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



La selección peruana de ‘Art Football’, donde juegan LUIGI CARBAJAL y MARCO ANTONIO GUERRERO , perdió ayer 5 a 0 en su debut con Rumania. Pero parece que harán un reclamo porque los europeos tenían a 5 profesionales activos en su equipo. Hummm...



RUTH KARINA jura que el género de la cumbia no ha muerto y que ella continúa teniendo full presentaciones sin necesidad de protagonizar algún escándalo. Manya...



ROSSANA FERNÁNDEZ MALDONADO comentó que hace un año y medio está separada, pero que se siente tranquila y feliz...



El cantante JOSIMAR FIDEL indicó que ya le está gustando quedar en sentencia, pero asegura que no se dará por vencido y que se esforzará más...



A propo, el ‘ZORRO ZUPE’ dejó en el pasado sus broncas con MICHELLE SOIFER , a quien elogió y felicitó por su presentación del sábado en el reality...



En tanto, YAHAIRA PLASENCIA y MILETT FIGUEROA , se han vuelto ‘pinky friends’ pues ayer almorzaron juntas y grabaron un videíto cantando ‘Quítame a ese hombre’...



Bueno, soy fuga porque mi motorizado se alucina Cristiano Ronaldo y dice que esta noche me golea. Suuuaaaveeee

