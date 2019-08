Mirella Paz jura que no sabe si su amiga Yahaira Plasencia retomó su romance con Jefferson Farfán.

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... La TIGRESA DEL ORIENTE no suelta a ELMER MOLOCHO, y a pesar de que la plantó en el altar dice que es feliz a su lado. Además, afirma que alistan nuevo viaje al extranjero. Provecho...



La modelo VANESSA LÓPEZ contó que tiene 5 meses de embarazo y que es feliz con el padre de su bebé. Lo curioso es que en redes sociales le pone la carita de un monito, la misma chapa del salsero ‘TOMATE’ BARRAZA. Hummm...



La colombiana MILENA ZÁRATE subió una fraternal foto con su hermana GREISSY ORTEGA a sus redes sociales, a raíz de sus 26 años. Perdón y olvido...



La conductora de ‘Mujeres al mando’, MIRELLA PAZ, jura que no sabe si su amiga YAHAIRA PLASENCIA retomó su romance con JEFFERSON, pero que siempre le va a desear la mejor de las suertes...



La modelo CLAUDIA RAMÍREZ dice que no se ha olvidado de GREG MICHEL y que su abogado está alistando todo para demandarlo, pues nadie va a manchar su buen nombre... Bueno, soy fuga porque mi amorcito se alucina chef y dice que esta noche me cocina a fuego lento... Suuuaaaveee.