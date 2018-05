¿Mónica Cabrejos le manda indirecta a Stephanie Valenzuela?

jHOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los chismes de ‘Chollywood’ ...



ERICK OSORES llegó ayer a Kiev, Ucrania, donde hoy se jugará la final de Real Madrid y Liverpool, y contó que la ciudad es maravillosa y que las apuestas están divididas. Manya...



MAGALY MEDINA celebró con champán en mano el regalazo que le hizo su esposo, ALFREDO ZAMBRANO , un auto marca Maserati del año que cuesta 100 mil dólares. Asuuu...



MÓNICA CABREJOS publicó una foto en sus redes sociales vistiendo prendas Gucci e irónicamente escribió que no tenía un ‘sugar daddy’ ni vivía en Dubái, pero que trabaja duro para darse sus gustitos. Qué buena...



A propo, STEPHANIE VALENZUELA dijo que su novio billonario no tiene redes sociales y no le gusta andar en chismes de farándula, por eso ella trata de no hablar del tema. Hummm...



EVELYN VELA comentó que en breve abrirá un nuevo negocio en su natal Ica... Somos fuga porque mi amorcito está listo para bailar pegaditos... Suuuaaaveee.

Stephanie Valenzuela