Mónica Cabrejos se puso 'saltona' por crítica a su ropa de baño

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos datitos de ‘Chollywood’... Me datean que cuando el ‘chato’ ANDRÉ CASTAÑEDA no puede ir con su enamorada ‘Poly’ a una discoteca, la manda con su incondicional RENZO SPRAGGON. Y dicen que el ‘gaucho’ es recontrapesado porque no deja sola ni por un segundo a la rubia. Asu...



Vimos al actor ERICK ELERA ‘empiladazo’ en el ‘Día de la raza celeste’. El popular ‘Niño cara de pez’ se puso a bailar y cantar en pleno estadio. ¡Salud!...



Parece que KAREN DEJO se fue de boca y es que cuando REBECA ESCRIBENS pidió que LUCAS PIRO baile con Natalie vértiz , tal como ella lo hizo, la ‘morocha’ afirmó: ‘Ella no puede porque está embarazadita’. La esposa de YACO dijo que no, pero al toque cambió de tema. Upsss...



MÓNICA CABREJOS se puso saltona cuando una mujer criticó el hecho de que usara ropa de baño bien chiquita. La morocha dijo que a sus 42 años es una ‘gallina vieja que da buen caldo’. Asuuu...



EMILIA DRAGO está superchocha, pues su hijita acaba de cumplir dos meses...



LESLY ÁGUILA aclaró que no se peleó con ninguna de sus compañeras de ‘Puro Sentimiento’ y siguen siendo ‘amiguis’... Ahora sí me quito porque a mi amorcito le afectó este clima loco y me pide que le frote su pechito... Suuuaaaveee.