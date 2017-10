Mónica Delta entrevistó al acto de 'Moisés' y alborotó las instalaciones de Latina 

jHOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’...



BRUNELLA HORNA dijo que MIGUEL ARCE es ‘fosforito’ y por eso su ‘pataleta’ después que grabó un comercial con JULIETA RODRÍGUEZ en México. Agua de valeriana...



LORENA ÁLVAREZ denunció en su cuenta de Twitter que están intentando hackear sus redes sociales todos los días. Asuuu...



MARIO HART contó que se lleva muy bien con su suegro, quien se encuentra en Lima. A propo, anunció que se alejará hasta diciembre de la música porque está ‘estresado’. ¿Será cierto eso o es que no hay contratos...?



MÓNICA DELTA entrevistó al actor de ‘Moisés y los 10 mandamientos’, SIDNEY SAMPAIO, para ‘Punto final’. Por cierto, cuentan que el brasileño alborotó las instalaciones de Latina, porque todo el personal de ese canal quiso tomarse fotos con él. Es que está bien cuero...



El salsero venezolano ALAIN ALMEIDA se nacionalizó peruano y celebrará su nueva ciudadanía hoy con un show en Breña. Manya... ‘PELUCHÍN’ y MELISSA KLUG se amistaron y, para asegurar que no hay rencores, la chalaca y el conductor de ‘Amor, amor, amor’ se dieron un abrazo...



Somos fuga porque mi amorcito se alucina personal trainer y hoy me pone en forma... Suuuaaaveee.