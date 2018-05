Mónica Hoyos no irá al programa de 'Peluchín' y 'Gigi' [VIDEO]

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los chismes de ‘Chollywood’...



Me cuentan que BRUNITO PINASCO,REBECA ESCRIBENS y ALMENDRA GOMELSKY gozaron de lo lindo en el concierto de FONSECA. Otro que estuvo por esos lares fue JESÚS ALZAMORA con su esposa MARÍA PAZ, a quienes se les vio

muy cariñosos...



MELISSA PAREDES llegó, al programa de Gisela, de la manito de su ‘GATO’ CUBA para apoyar a una mujer que tiene un mal congénito en los ojos y sufrió violencia física por parte de su pareja...



Dicen que MÓNICA HOYOS rechazó ir al programa de ‘PELUCHÍN’ y GIGI, y es que a la ‘españolísima’ no le cabe en la cabeza que después de que la han ‘chancado’ y la tildaran de fracasada, ahora la llamen para que vaya a su set. Asuuu...



ANDREA SAN MARTÍN mostró en las redes sus seis meses de gestación. Agú...



MÓNICA CABREJOS y DORITA ORBEGOSO coincidieron en un concierto salsero, pero de lejitos. KATIA PALMA se corrió de las cámaras. Mientras que LESLIE STEWART se vacilaba con un amigo. Azúcar...



Ahora sí me quito porque mi amorcito me pondrá a dieta y dice que esta noche tendremos full sesión de cardio para quemar la grasita... Suuuaaaveee.

Milena Zárate y Mónica Cabrejos en los pasillos