jHOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... NATALIE VÉRTIZ emocionada dijo que Perú ganará 3 a 1, mientras que RAFAEL CARDOZO comentó que nunca había visto que un país respalde tanto a su selección. Manya...



IGNACIO BALADÁN se hizo el loco y no quiso comentar sobre la bronca de ROSÁNGELA y YAHAIRA. Eso sí, dijo con todas sus letras que estaba soltero. Estee...



SANTI LESMES mostró que está bien enamorado, pues en la Teletón estuvo con su novia y hasta su ex, TATI ALCÁNTARA, compartió con ellos. Bien ‘open mind’ el chico...



JULIANA OXENFORD está de vacaciones y LORENA ÁLVAREZ la reemplazará en ‘Latina’...



Cuentan que KORINA RIVADENEIRA está ansiosa por el estreno de la película ‘Qué difícil es amar’ donde tiene abrazos y besos con DIEGO BERTIE... ‘PELUCHÍN’ mandó una indirecta, que parece estuvo dirigida a JAZMÍN PINEDO cuando habló del caso Yahaira-Rosángela, pues afirmó que no se puede ser ‘juez y parte, porque se olvidan lo que fueron antes’. ¿Y el famoso decálogo de no chancar al compañero que hay en ese canal?... Somos fuga, porque mi amorcito está listo para una noche goleadora....Suuuaaaveee.

