Natalie Vértiz quiere volver al bloque de espectáculos para bailar con Federico Salazar [VIDEO]

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’...



NATALIE VÉRTIZ espera volver al bloque de espectáculos de la mañana para bailar con FEDERICO SALAZAR, pues fue la cábala de la selección ante Colombia. A mover la cintura...



El cantante ‘CHINO’ MIRANDA se erizó cuando le preguntaron por ‘MILECHI’ y al toque dijo: ‘Soy un hombre casado, no sé de quién me están hablando’. Qué roche...



Daysi Ontaneda le metió su chiquita a BRUNELLA HORNA por decir que no le presentaría a su novio RICHARD ACUÑA a MILETT FIGUEROA porque se lo puede quitar. Plop...



EL ‘ZORRO’ ZUPE dijo que no sabía de ‘concentraciones y encerronas’ de la selección porque es una ‘nueva promoción’ y ya está ‘retirado de esas canchas’. Qué buena...



‘TOMATE’ BARRAZA contó que un amigo de nombre DIEGO, íntimo de PAOLO GUERRERO, le aseguró que el ‘Depredador’ jugará ante Nueva Zelanda y que se está recuperando de la lesión que tiene. Vamos con fe...



Cuentan que la gente de Latina le ha puesto la puntería a DANIEL PEREDO para jalárselo y transmita el Mundial Rusia 2018.



Asuuu... Somos fuga porque mi amorcito se alucina piloto de autos y hoy recorre mis curvas... Suuuaaaveee.