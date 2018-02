Natalie Vértiz emocionada al ver a Luis Figo en Nueva York

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... NICOLA PORCELLA contó que tiene planes de encargar su segundo hijo con su ‘Negrita’ ANGIE ARIZAGA. Bien ahí...



A propo, el capitán de ‘Las Cobras’ vaciló al ‘guerrero’ LUIS ALONSO, pues aseguró que reapareció en el reality con carillas dentales nuevas. Qué buena...



BRUNELLA HORNA está templadísima de RICHARD ACUÑA, a quien estuvo haciendo barra, el fin de semana, en una carrera automovilística. Manya...



MELISSA KLUG celebró el cumpleaños de su pequeño ADRIANO, paseando en yate por las playas del rico Callao...



Me pasan el talán de que la película donde actúa MILETT FIGUEROA y KORINA RIVADENEIRA, ‘Qué difícil es amar’, solo duró siete días en cartelera, porque dizque la primera semana alcanzó solo cerca de cuatro mil espectadores...



Por cierto, TILSA LOZANO actuará junto a VANIA BLUDAU, PABLO HEREDIA y GERMÁN LOERO en una película dirigida por Coco Castillo...



NATALIE VÉRTIZ se emocionó tras tomarse una fotografía con el exfutbolista portugués LUIS FIGO , con quien coincidió en el aeropuerto de Nueva York... Ahora sí me quito porque mi amorcito me pide un adelanto de San Valentín... Suuuaaaveee.