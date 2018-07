HOLA, MI BARRUNTO . Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



NATALIE VÉRTIZ estuvo superemocionada porque ayer cumplió tres años de matrimonio con YACO ESKENAZI . ..



Y hablando de ‘amarres’, dicen que RAFAEL CARDOZO y CACHAZA se casarán en diciembre. ¿Será cierto eso...? Por cierto, REBECA ESCRIBENS vaciló a CARDOZO y afirmó que no canta ni encanta. Qué buena...



LUIGUI CARBAJAL viajó a los ‘yunaites’ para animar las Fiestas Patrias de los peruanos. Manya...



ISABEL ACEVEDO, la ‘Chabelita’, sigue full con sus terapias porque desea recuperarse de la lesión que tiene en la rodilla, pues desea volver a la pista de baile...



SAID PALAO y MACARENA VÉLEZ festejaron dos años y medio de relación con una romántica cena...



MARIO IRIVARREN indicó que nunca es tarde para aprender, por eso el ‘guerrero’ no perdió el tiempo y ahora recibe clases de inglés...



ALONDRA GARCÍA aseguró en sus redes sociales que está a dieta estricta porque comió muchos dulces...



Somos fuga porque mi amorcito se alucina árbitro de fútbol y quiere cobrarme penales... Suuuaaaveee.