Nicola Porcella y Angie Arizaga pasaron un fin de semana familiar [FOTOS]

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chimentos de ‘Chollywood’...



La ‘Negrita’ ANGIE ARIZAGA pasó el fin de semana con NICOLA PORCELLA y su hijo, y disfrutaron de un paseo en yate. Qué chévere...



Cuando le preguntaron a ANTONIO PAVÓN cuántas parejas ha tenido en su vida, el español respondió que ‘un montón’, pero que ‘un caballero no tiene memoria’. Asuuu...



MARIO HART estuvo con KORINA y un grupo de amigos en el concierto de ‘Los 4’ de Cuba, pero no dio declaraciones a la prensa porque dizque estaba en plan vacilón...



La actriz ALESSANDRA DENEGRI pasó a la fila de las casadas y dio el ‘sí’ a su novio ‘Jota’ Haya de la Torre. Felicidades...



LESLY ÁGUILA, vocalista de ‘Corazón Serrano’, publicó una foto en bikini y cuando una seguidora le dijo que estaba ‘gorda’, ella respondió que así se siente bien y que si quiere seguirá comiendo hasta ponerse como ‘Ñoño’ porque disfruta de las ricas comidas de su ciudad. Hay cada desubicado...



Ahora sí me quito porque mi amorcito dice que hace mucho calor y nos meteremos un chapuzón... Suuuaaaveee.