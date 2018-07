Nicola Porcella contó que desde días viene leyendo la Biblia y asegura que ve la vida de otra manera

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



La actriz MELISSA PAREDES comentó que le encantaría hacer un personaje de villana, así que está cruzando los deditos para que alguna productora la llame. Aló...



La conductora JAZMÍN PINEDO se va recuperando de la operación a la que fue sometida y aprovechó el fin de semana para darse una escapadita con GINO ASSERETO y su pequeña hija a Huaraz. Bien...



NICOLA PORCELLA contó que desde hace unos días viene leyendo la Biblia y asegura que ve la vida de otra manera. Manya...



ANDREA FONSECA sacó las garras por su amorcito, el líder de ‘CLAVITO Y SU CHELA’, ROBERT MUÑOZ, cuando algunos cibernautas calificaron de ‘monstruo’ y ‘feo’ al cantante’. La bailarina aseguró que cuando hay amor del bueno, el resto no importa...



El popular ‘GISELO’, EDSON DÁVILA, dejó boquiabiertos a los jurados de ‘El artista del año’ tras animarse a cantar en vivo en el programa...



Después de viajar por todo el mundo, la modelo STEPHANIE VALENZUELA llegó a Lima para disfrutar unos días junto a su familia... Ahora sí me quito porque mi amorcito se cree cantante y dice que esta noche me dará una serenata... Suuuaaaveee.

